香港立法會今（27日）二讀辯論《國歌條例草案》（國歌法），讓香港網友再度號召民眾上街頭抗議。香港民眾罷工、罷課、罷市以及包圍立法會，來表達對國歌法的不滿，甚至還有人企圖癱瘓交通。對此，香港警察指出，已拘捕至少16人，年齡範圍在14至40歲。

香港警察表示，自今（27日）凌晨起，有犯罪分子在多區進行違法活動，有暴徒縱火焚燒雜物，向港鐵路軌投擲大型雜物，又有人罔顧道路使用者安全，在馬路上擺放鐵釘刺穿汽車車軚，在紅磡海底隧道出入口刻意慢駛阻塞交通；亦有人以硬物貼在港鐵列車車門上，阻礙開關。

（圖／翻攝自香港警察臉書）

（圖／翻攝自香港警察臉書）

而警方在採取預防性反罪惡巡邏時，更先後發現有人在公眾地方藏有汽油彈及鎚仔等武器。截至早上11時半，警方拘捕至少16人， 年齡在14至40歲 ，涉及罪行包括藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、危險駕駛等，另外有3輛汽車被警方拖走。

攔查車輛。（圖／翻攝自香港警察臉書）

港警再度聲明，警告暴徒切勿試圖挑戰法治，警隊會繼續密切注意各區情況，果斷執法，積極截查所有可疑人及車輛，全力打擊及預防罪案。

港民24日萬人上街抗議反對港版國安法。（圖／路透）

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(中時電子報)