對於蔡英文總統否認臉書貼文有切割香港意味，國民黨團總召林為洲說，明天內政委員會將邀請陸委會陳明通前來說明，對於將來受政治壓迫的港民，台灣能做什麼，目前只有在野黨提案修法讓港澳條例能提供更具體援助，執政黨沒有版本，屢次拋「和香港站在一起」等文青用語的蔡英文，拜託用行動來證明挺港。

大陸當局擬推「港版國安法」，蔡英文總統日前在臉書說，一旦香港情事發生變化，可能停止適用港澳條例一部或全部，也就是香港將回歸兩岸條例規範，遭國民黨主席江啟臣批評「切割香港」，蔡昨天反駁指「國民黨的說法是錯誤的」。

黨團總召林為洲上午受訪表示，明天內政委員會將邀請陸委會主委陳明通前來專案報告，向民眾說清楚民進黨有無切割香港，對於港版國安法實施後，造成香港動盪，將來香港民眾如有人受到政治壓迫，台灣能做什麼。

林為洲抨擊，民進黨選前說撐香港，從反送中獲利的民進黨與蔡英文，在香港最危急之際，卻沒說要用何種具體措施，來回應香港民眾的焦慮。

林為洲強調，此次國民黨以行動支持香港，也提案修改港澳條例第18條，政府對受政治影響造成安全威脅的港民，能提供更具體的援助，結果只有在野黨有版本，執政黨沒有版本，難道是我們誤會民進黨了嗎？

「蔡英文聲稱和香港站在一起的文青用語，講了很多次，但具體行動在哪裡」，林為洲質疑，蔡英文說可廢棄一部分或全部的港澳條例，連模糊提供必要援助都不見了，使得香港問題要回歸兩岸人民關係條例，而裡面並沒有援助部分，這到底是跟香港人更靠近站在一起還是更加遠離？籲請蔡英文講清楚，執政黨的行動在哪裡？

(中時 )