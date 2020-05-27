高通今(27)日在宣布將與全球電信運營商、智慧型手機OEM廠商，及XR瀏覽裝置(XR viewer)製造商攜手在未來一年內向消費者與企業用戶推出XR瀏覽裝置。自高通推出連接5G智慧型手機的XR瀏覽裝置以來，全球共有15家電信營運商都已計畫透過提供XR瀏覽裝置樣機、並推動其商業化，以提供前所未有的5G沉浸式體驗。

與高通攜手合作XR的15家電信營運商包括中國移動、中國電信、中國聯通、德國電信、EE、KDDI、KT電信、LG Uplus、NTT DOCOMO、Orange、SK電信、軟銀、西班牙電信、威訊通訊和沃達豐。

高通表示，輕巧的XR瀏覽裝置是一種可透過USB -C連接器連接至搭載高通Snapdragon 855或865行動平台5G智慧型手機的頭戴式顯示器。

5G智慧型手機提供高頻寬與低延遲的特性，是高品質XR必備的要素，XR瀏覽裝置將藉5G智慧型手機開啟新一代的沉浸體驗。XR與5G的強大聯手，將改寫世界連接、溝通和獲取內容的方式：消費者最喜歡的智慧型手機應用程式，都可透過擴增實境(AR)體驗呈現在他們眼前；工作會議也會因為可透過虛擬協作平台，實現全像投影遠距臨場感，而有革命性的變化。

高通也將透過XR優化認證計劃，測試XR瀏覽裝置與智慧型手機的效能，同時驗證兩者的相容性，確保用戶體驗一路順暢，認證分成兩種，分別適用於智慧型手機與XR瀏覽裝置，方便手機及XR瀏覽裝置OEM廠商，不需要針對個別型號一對一優化，也能驗證多款機型的優化效果。

目前有多家廠商正在開發XR瀏覽裝置，包括3Glasses、愛奇藝、Nreal、OPPO、Panasonic、Pico、影創科技，這些公司正在進行認證流程，確保未來幾個月內可快速部署，與搭載Snapdragon的裝置連用，智慧型手機與XR瀏覽裝置都可使用高通技術公司核發的高通XR優化標章，讓消費者與使用者知道裝置互通、效能符合標準；智慧型手機OEM廠商包括華碩(2357)、黑鯊科技、一加、OPPO、錘子科技、vivo、中興等，均計畫在5G智慧型手機上提供嶄新的XR體驗，未來也會有更多廠商陸續跟進。

(時報資訊)