聖暉(5536)今天召開2020年股東常會，會中承認2019年度營業報告書、財務報表、2019年盈餘分配及通過各項討論案。該公司2019年合併營收為126.75億元、稅後淨利12.76億元、每股盈餘19.16元，決議配發每股15元現金股利，股東會後董事會通過除息基準日為7月12日；現金股利發放日為7月24日。

聖暉指出，集團長年來積極投入創新技術與特殊工法開發、多元技術整合、核心技術應用領域延伸以提高自身系統整合工程的技術層次，且在近年布局多產業、多區域、多工種的積極發展策略帶動下，2019年來自半導體、電子組裝、綠能光電等產業客戶的營收比重分別達51％、19％、12％，並受惠公司持續強化成本管控與優化施工管理能力，可滿足大型及小型工程案件客戶的客製化需求。

今年聖暉仍將謹慎關注疫情發展，雖短期對於專案進度認列遞延影響，長期則看好半導體、被動元件等電子業調高資本支出計畫不變，台商回流及全球供應鏈轉移往東南亞國家的擴建商機持續增溫，且美國進一步擴大限制對華為的技術輸出，預期將加速大陸推動半導體生產自主化及布局5G建設，皆有助於帶動無塵室廠務設備需求持續升溫。

(時報資訊)