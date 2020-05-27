電源供應器廠—新巨(2420)股東會通過配息2元，受到新冠肺炎疫情影響，新巨第1季稅後盈餘為9441萬元，年減24.6%，單季每股盈餘為0.62元，由於第2季美國多處於封城狀態，新巨總經理高銘傳表示，第2季業績可望略優於第1季，隨著歐美各國逐步解封，下半年業績可望維持平穩，審慎樂觀看待下半年。
新巨今天舉行股東會，新巨主要產品為電源供應器及微動開關，其中電源供應器約佔營收55%，主要客戶包括：IBM、HP、工業電腦大廠－研華(2395)、伺服器機殼廠－營邦(3693)及代工廠等，微動開關約佔營收45%，主要是應用在車用、智能家電如：掃地機器人、吹風機、安全監控產品等，目前車用微動開關產品包括：汽車中控鎖、行李箱、安全帶及安全氣囊等，客戶包括歐美車廠等，隨著汽車朝智能化發展，車用產品佔微動開關產品比重逐步提升，智能家電相關產品佔比亦穩定攀高，成為微動開關產品兩大業務動能。
新冠肺炎疫情全球大爆發，新巨美國南加州工廠營運略受影響，致使新巨第1季稅後盈餘9441萬元，年減24.6%，單季每股盈餘為0.62元，累計前4月合併營收為7.3億元，年減16.17%。
高銘傳表示，第2季業績看起來可望略優於第1季，隨著歐美各國逐步解封，下半年業績可望維持平穩，審慎樂觀看待下半年。
新巨2019年合併營收為26.69億元，營業毛利為10.1億元，合併毛利率為37.85%，稅後盈餘為4.86億元，每股盈餘為3.19元；今天股東會通過每股配息2元。
(時報資訊)
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