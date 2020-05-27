為擺脫高碳排對全球暖化的加劇，再生能源意識逐漸崛起，全球在風力、太陽能等再生能源技術開發加速開展，台灣大學森林環資系教授丁宗蘇表示，扇葉範圍內鳥隻飛行比例不高，離岸風場對鳥類影響程度其實非常低。

根據國際工程顧問公司2014年發布的全球「23年平均風速觀測」研究，世界上風況最好的20處離岸風場，台灣海峽就占了16處，丁宗蘇指出，台灣離岸風能有著先天環境的優勢，但不同的是，歐洲離岸風場附近大多是「留鳥」，台灣則以「候鳥」為主，面臨的挑戰不外乎是對海面上飛鳥以及水下生物的影響，攤開亞洲候鳥遷移線，每年過境台灣海峽的候鳥計有350種，數十萬隻，台灣海峽也成為候鳥最重要的過境站之一。

丁宗蘇說，根據長年的海上鳥類目擊調查統計，海域鳥類發現頻度並不高，1小時僅19.35隻，密度方面，1平方公里也僅有1.78隻，1公頃更只有0.018隻，相較陸域鳥類密度10至40隻、紅樹林交界處100隻以上；以長時間累計的樣本數6372隻來算，僅有20.85％的外海鳥類飛行於扇葉範圍，平均飛行高度約3公尺，被扇葉打到的機會其實非常低。

針對離岸風場的監測設備，可在風場裝有固定雷達、紅外線及可見光聲監測儀器，搭配鳥擊自動監測技術來完整追蹤偵測鳥類飛行軌跡和動向，讓風場範圍內對候鳥影響有更多的應對。

天氣風險公司專案經理蔡宗翰補充，上述監測儀器在海上即時獲得的數據資訊都會回傳到陸上資訊中心進行分析。

(中時 )