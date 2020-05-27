罷免高雄市長韓國瑜投票將在6月6日舉行，警政署長陳家欽26日南下主持治安維護專案會議時，爆料投票日當天會有黑道份子在投開票所「監票」、恐嚇民眾，並要求市警局立即將這情資報給高雄地檢署指揮偵辦。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書上砲轟陳家欽「造謠」。

李來希在臉書上砲轟，「警政署長也加入『造謠』行列？！」並指出，有誰不知道陳家欽是陳菊一路提拔「破格飛升」為「警政署長」的嗎？而且在這樣的時間點上陳家欽僅以傳聞就來影射黑道介入罷韓投票，立場有失公允，他痛批陳家欽已不適任「警政署長」職務。

李來希說，高雄人早就知道，罷韓投票有黑道介入，但事實和陳家欽爆料的卻差很多，而且在民眾的認知裡，黑道與民進黨的「利益掛勾」一直都存在，也不是什麼「傳聞」，但警政署長卻都「充耳不聞」，並反指陳的行為才是在恐嚇民眾行使監票權益。

文末，李來希質疑陳家欽，為何不去處理甚囂塵上的「買票、地下賭盤」，反而要在監票上大作文章？他懷疑陳家欽是不是想要轉移焦點，且有何目的。

(中時電子報)