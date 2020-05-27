全國環保公務機關總工會批評交通部未與工會協商之下，就修法將《道路交通安全規則》第77條從「車廂以外不得載人」改為「不得載客」，並新增第86條「環保機關垃圾車附載人員以一人為限」，視全國3萬多名清潔隊員生命安全於無物。交通部則說明，修法是針對客車，與垃圾車無關，外界有所誤會。

全環總指控，去年8月6日交通部與環保署為使清潔隊員違法站立車後斗就地合法化，偷偷修法將「車廂以外不得載人」改為「不得載客」，讓全國近3萬3000名清潔隊員冒者生命危險工作。

全環總與超過全國各地超過百名清潔隊員，今日赴交通部抗議並要求撤回修法，呼喊「反站立，要安全」、「交通部道歉」等口號，希望政府重視清潔隊員站在垃圾車後方或回收車上的危險性。

交通部路政司回應，去年配合環保署作業確實曾檢討並預告垃圾車附載人員以1人為限，但經全環總反對，交通部當時已強調沒有共識下不會貿然實施。

路政司也強調，去年未於《道安規則》增訂垃圾車附載人員規定，垃圾車屬於貨車，而貨車附載人員有明確規範，就是不能於車廂外載人，第77條修法只是要讓子法與母法用字一致，交通部並沒有玩文字遊戲。

(中時 )