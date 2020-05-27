美國總統川普沒事吧？日前出席美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）紀念儀式時，竟被拍到站不穩、身體前後搖晃的畫面，令人擔憂74歲的川普身體是否出現異狀，毒蛇網友回應，該不會是服用抗瘧疾藥物「奎寧」造成的後果。

美國總統川普25日出席美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）紀念儀式時，被拍到站不穩、身體前後搖晃。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、香港《明報》報導，美國總統川普25日上午赴阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）出席美國陣亡將士紀念日獻花儀式，不過卻被拍到站立時無法站穩、身體不斷前後晃動的畫面。

根據畫面，川普站在紀念花圈前，雙手在腹部前方交握，身體卻不斷上下、前後晃動。

Trump seemed to have significant trouble balancing as he approached the wreath today at Arlington Cemetery. pic.twitter.com/p6DHKC5Uqd — Joshua Potash (@JoshuaPotash) May 25, 2020

川普身體晃動的畫面，和筆直站在他後方的儀隊禮兵形成強烈對比。就連演奏國歌時，川普也明顯前後搖晃，和一旁的副總統彭斯、國防部長艾斯培（Mark Esper）有明顯差異。

由於川普6月14日即將滿74歲，站不穩、前後晃的情形引發外界健康堪虞聯想，影片隨即在美國網友間瘋傳，有毒舌網友評論，該不會是服用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）的後果，也有網友酸他，連2天泡在高爾夫球場打小白球，才會「太勞累」站不穩。

另外，值得注意的是，25日美國陣亡將士紀念日紀念儀式還無故推遲30分鐘才開始，白宮事後並未交代延後原因。

川普18日自曝服用羥氯奎寧以預防新冠肺炎，由於先前就有多項實驗結果顯示，奎寧會讓新冠患者出現致命心律不整症狀，提升患者死亡風險，川普此舉引發撻伐。他24日宣布已經停藥。

(中時電子報)