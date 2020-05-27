以第1志願上中正大學政治系榜首的黃慧喬，只要是相似科系的面試題目都會一併練習。（台南新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

錄取中山大學外國語文學系的吳昀蓁，從小學習英文，中山大學也是她的第一志願。（台南新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

今年度大學個人申請、四技科大及軍校招生放榜，台南國立新化高中再增加51名學生錄取國立大學。今年初新化高中大學繁星推薦入學奪全國第3、大台南第1的佳績，加上之前透過特殊選才入學，已超過百名學生考上國立上學，其中不乏頂尖大學校系及醫藥相關科系。

新化高中特別召集此次錄取的學生，在校內排成新化高中英文縮寫HHSH的隊形，全體學生並高喊「我們上大學了」，校內充滿歡樂的氣氛。

其中以第1志願成為中正大學政治系榜首的黃慧喬，夢想成為一名外交官，對政治與公共議題相當感興趣，在準備個人申請過程，上網找許多考古題，甚至相似科系的面試題目都會一併練習，還會請同學幫忙模擬面試，與不認識的人也能侃侃而談。

錄取中山大學外國語文學系的吳昀蓁，從小學習英文，因此對英文產生了熱愛，在國中時就下定決定未來要考取外文系，且中山大學也是她的第一志願。她也聽聞中山大學外文系讀書風氣佳，教授對學生的要求也很高，正因如此，她選擇了該系就讀。

錄取高雄師範大學地理學系的江怡靜，因新化高中附近豐富的人文景觀，學習了許多在地的歷史文化，同時也種下了她對於人文地理的好奇，因此決定選擇具研究性質的地理學系。未來希望能在課程中學習到更多有關地理的知識，對新化地區的人文地理研究有所貢獻。

錄取高雄醫學大學口腔衛生學系的李宜蓁，對口腔流行病學相當感興趣，除了學科上的準備，在閒暇時也會研讀口腔、牙齒的相關知識，她說在面試的過程中，教授問了不少關於新冠病毒等相關問題時皆能一一回答，因此順利考上。

校長許宏明表示，同學們在各種不同的大學入學過程展現自信、個人興趣與性向和所申請科系的契合度是決定能否錄取的關鍵之一，校長也期勉正在準備指考的同學能心無旁鶩全力衝刺，為新化高中再創佳績。

(中時 )