羅東市場攤販糾紛 殺豬男砍賣衣男 13:342020/05/27 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅東民生市場今天發生男子持刀砍人事件。（讀者提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 羅東鎮民生市場中的林姓男子，疑因與姜姓男子素有積怨，今天（27日）上午林男與姜男起口角糾紛，林男竟持豬肉攤的殺豬刀砍傷姜男，羅東警方到場後，認為林男涉嫌重大，依殺人未遂罪嫌將林男送辦。 警方表示，林男的父親在市場內賣豬肉，而姜男在市場賣衣服，林男疑因酒後與姜男起口角後，雙方大打出手，林男後來持殺豬刀要砍姜男，姜男持椅子反制，但手臂被林男砍傷，因林男失血過多，下午將開刀救治。 (中時 ) #市場 #男子 #口角 #警方 #糾紛 也許您會感興趣 推薦閱讀 富里鄉土公婆遭竊 警方尋回竟然「胖」了 14:272020/05/23 社會 香港反國安法遊行爆衝突 警逮180人 港府譴責暴行 10:232020/05/24 兩岸 西門町暗夜伏擊 8煞砸車再噴辣椒水 14:252020/05/24 社會 港警施放催淚彈 逾80人銅鑼灣被捕 17:052020/05/24 兩岸 近百歲阿公迷途卻很開心 原來是遇到貼心警 17:002020/05/24 社會 感情糾紛開槍洩恨 林口警追千里逮捕嫌犯 17:032020/05/25 社會 處理女友疑遭性侵糾紛 怒砸車窗打人被判刑 18:042020/05/25 社會 宜蘭圖書館現偷拍狼 網頁設計師遭警方逮捕 10:592020/05/26 社會 疑債務糾紛 3女西門町當街追打男子 19:302020/05/26 社會 【錢櫃運動場5】傳裸照自報長度 情慾糾紛交「韓大特」裁決 08:062020/05/27 社會 社會熱門新聞 鹽埕馬路驚見「湧泉」 高雄人：天公伯卡韓！ - 社會 敦睦艦病毒從台灣帶出去 宅神分析完 網友驚：背鍋了！ - 社會 【錢櫃運動場1】80人擠包廂啪啪啪 KTV默許雜交趴 - 社會 野餐突遇棕熊 男童淡定背對靠這招救命 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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