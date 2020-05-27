羅東鎮民生市場中的林姓男子，疑因與姜姓男子素有積怨，今天（27日）上午林男與姜男起口角糾紛，林男竟持豬肉攤的殺豬刀砍傷姜男，羅東警方到場後，認為林男涉嫌重大，依殺人未遂罪嫌將林男送辦。

警方表示，林男的父親在市場內賣豬肉，而姜男在市場賣衣服，林男疑因酒後與姜男起口角後，雙方大打出手，林男後來持殺豬刀要砍姜男，姜男持椅子反制，但手臂被林男砍傷，因林男失血過多，下午將開刀救治。

(中時 )