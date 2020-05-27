Sandy（吳姍儒）、炎亞綸與「國師」唐綺陽27日出席公視新節目《36題愛上你》記者會。炎亞綸笑說：「知道跟Sandy主持第一個反應，是問她爸會不會干涉？因為跟憲哥調性比較不同。」但被問到比較怕吳宗憲還是飛輪海上節目，他立刻笑回，「憲哥來上比較有趣吧，互動一定很精采。」

炎亞綸、Sandy錄前先餐敘，Sandy分享自己從小到大的故事，吳宗憲半夜敲孩子房門喝茶聊天一事，讓炎亞綸驚呼「太神奇」。三人主持，製作人希望炎亞綸發揮「自走砲」效用，首集遇吳青峰就破功，「他跟我一部分很像，有話直言，他很溫柔對抗這個世界，我也覺得心疼。」他知道自己的定位，帶笑意表示：「既然主持是我本行，主持不要怕得罪人。」之後果然火力全開，遇台北市長柯文哲，劈頭便問：「聽說跨年演出封殺我？」

Sandy（右起）、唐綺陽與炎亞綸互動逗趣。（吳維書攝）

唐綺陽補充，「其實青峰那集也很精采，而且那是首錄，亞綸第二集立刻就讓製作人讚不絕口，立刻發揮功力。」炎亞綸笑說：「我事前有被交代，不要有任何包袱。」Sandy一旁狂點頭，「超猛的，我跟老師在旁邊聽完，瞳孔一直在放大。」已拿下2座金鐘獎的她，也被期許再度敲鐘。《36題愛上你》6月1日起每周一至三晚間9點公視首播。

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