罷韓團體Wecare高雄發起人尹立27日上午前往高雄地檢署按鈴，告發高雄市長韓國瑜利用公帑大量製造文宣，意圖達到反罷免的目的，已經違反選罷法，對此高市府回嗆，這只是讓市民了解市府政績，且前朝政府以往也有印製手冊的作為，尹立身為前文化局長難道不知道？

尹立表示，高市府利用公帑，印製全彩文宣手冊，內容80％是韓國瑜個人照，再四處發放文宣，意圖達到反罷免的效果，這樣1本少說要40元、50元，若在高雄各個家戶發送，將至少花費超過5000萬，他控告韓國瑜用不正當手段影響罷免選舉，已經違反選罷法。

關於尹立控告高市府違反選罷法一事，高市府強調，韓國瑜上任後多次強調清廉的重要性，市府整理市政成績並宣傳讓市民知道本就是使命，前高雄市長陳菊在職時，市府也同樣印製該手冊，而且還細心到依照區域印製不同版本，尹立身為前文化局長，卻對最基本的市政宣傳作為毫無所悉，實有愧陳菊前市長對他的照顧與栽培。

關於這次的宣傳手冊，第1波「高雄正改變」版本為研考會印製5000本，1本7元，第2波「與市民有約」為新聞局印製12000本，1本8元，另外民政局也印製47000本，分別發放到區公所、各局處與議員服務處等通路，以供市民了解市府作為。

市府新聞局長鄭照新更在臉書上砲轟，尹立說1本文宣手冊要價50元，有生活在同一個時空？而且，若市府有5000萬何必東省西省？研考、民政、新聞三個局處，前後大約6萬5000本，分別派發在區公所、各局處及不分黨派的議員，是否花到50萬都很懷疑。

高市府認為，尹立對印刷市場的理解與一般民眾似乎有天差地遠的差別，也讓人不禁質疑，尹立當時在局長任內所處理的10幾個標案，莫非都是這種遠高於行情的價碼？

(中時 )