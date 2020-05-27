台中市校園兒童遊具備查率及稽查合格率偏低，台中市議員林德宇27日質詢指出，台中市校園兒童遊具在備查率及稽查合格率都是六都倒數第二，顯見台中市政府對於校園兒童遊具的改善力度與經費都必須急起直追，市府有責任讓台中的小朋友能安心開心使用遊具，捍衛兒童的遊戲權。

教據局長楊振昇說，衛福部在106年要求所有的幼兒園或者是學校遊具要採用新的標準，所以原來符合標準的，後來它就沒有辦法符合了，也因如此導致其備查率確實偏低。

林德宇說，台中市的校園兒童遊具不管是在備查情形，及108年全年的稽查結果，台中市的備查率、稽查合格率，都是六都的倒數第二。依照他跟立委張廖萬堅一起來向國教署索取的資料，台中市總共有678家公私立國小及幼兒園，到目前109年1月31號，只核備38家，備查率5.6％。108年全年台中市稽查259家，合格數只有29家，合格率只有11.2％。

林德宇表示，不只看台中，也要看全國，全國現在備查率最高的是台北市政府，其備查率也只有51％， 從全國性的六都比較，台中市明顯還要加油，尤其衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」已要再延長三年，要在112年前完成備查，台中市政府應加油。

楊振昇指出，台中市的學校學生數是全國第二大都，改善所需的經費大概也將近要4億多；26日立法委員邀集國教署針對全國遊具改善的會議，讓校園兒童遊具的問題受到重視，這應肯定；尤其國教署要拿出21億元來改善遊具問題，也請立委議員能多多替台中市爭取。

(中時 )