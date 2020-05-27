記憶體製造廠旺宏（2337）今天召開股東常會，決議每股配發1.2元現金股息；董事長吳敏求今日表示，目前產能滿載，第二季營運表現將符合預期，將與第一季相當。

第一季遊戲熱賣，加上電腦、伺服器、資料中心與5G需求強勁，旺宏成為疫情受惠者，第一季營運表現淡季不淡，營收94.15億元，季減2%，年增56%，為歷年同期新高。稅後淨利12.22億元，季增63%，年增7.38倍，每股純益0.67元。

展望下半年，旺宏董事長吳敏求指出，在工業控制、安全監控與車載等應用需求帶動，下半年3D單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）出貨可望放量。此外，5G發展趨勢不會改變，將有助高密度編碼型快閃記憶體（NOR Flash）產品發展。

針對美國對華為的禁令，吳敏求表示，若美國強制管控使用美國半導體設備生產的晶片不得向華為供貨，全世界的廠商都會受影響，連美國廠商也無法避免。

旺宏今天召開股東常會，承認去年度財報，2019年每股純益1.64元，並決議每股配發1.2元現金股息，殖利率約3.6%。

(時報資訊)