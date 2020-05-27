現場除基隆市長林右昌及基隆市議會副議長林沛祥等，更邀請到相關單位前往見證。（吳康瑋攝）

安樂區武嶺街的高速公路高架橋下將設置籃球場等設施。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

安樂區武嶺街的高速公路高架橋下將設置幼兒遊戲園區。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市大武崙森林運動公園計畫一期工程27日動工，基隆市長林右昌指出，市府將斥資2500萬元，在安樂區武嶺街的高速公路高架橋下設置籃球場、兒童遊戲區、簡易滑板及極限設施區，預計年底前完工。

林右昌表示，大武崙森林公園計畫分成三期施工，第一期工程也包括新設廣場人行道、30多格汽機車位及全區照明改善等，第二期就會輪到大武崙棒球場，因為球場除部分公有地外，仍有小部分私有地，市府將編3千多萬元加購，解決土問題後，再進行細部設計，而第三期預計要建設全基隆第二座的室內體育館，讓愛好運動民眾有更多的遊憩空間。

基隆市議會副議長林沛祥指出，安樂區為全基隆最大的行政區，因為移入人口數多，平均年齡比其他地區年輕，因此生活模式跟台北市較相近，運動的需求也比較多，連家扶機構舉辦籃球營，都會相約到高架橋下的舊籃球場來比賽，他說，大武崙森林運動公園的推動，對整個都市規劃、空間發展都很有幫助。

林右昌表示，基隆市愛好運動的人口很多，待大武崙森林運動公園建設完成後，會有各區的民眾跨區前來使用，因此市府會一期一期分階段來興建，讓大家有高品質的運動和休憩的場所，更將基隆形塑為優質的友善運動城市。

(中時 )