台北市政府推動網路數位化，特別建置國中小「新生報到系統」，並在今年6月首度啟用，免去新生家長到校繳交書面資料的程序，只要掃瞄QRCode或輸入網址，就可輕鬆完成新生報到、數位學生證照片上傳及課後活動選課等基本資料填寫作業。教育局長曾燦金也指出，「家長可以多用網路、少用馬路。」

北市教育局為減輕行政人員負擔，並因應e化時代，建置「國中小e化新生報到系統」，家長只需在報到期間上網填寫資料，就能輕鬆完成報到程序，曾燦金說，為了減輕家長和校內行政人員負擔，北市首度推出國中小網路報到，盼今年能達到9成的使用率，預計明年能全面網路化。

台北市教育局國小教育科長鍾德馨說，國小網路報到時間為6月6日至20日、國中網路報到則在6月22日至24日，因國小為第一次入學，因此給家長較長時間建立資料，而國中報到因曾有國小學籍就不需要太長的報到時間。

國中家長聯合會總會長莊孟峯表示，過去新生報到家長還要決定是誰要上班請假幫孩子辦報到非常困擾，現在手機平板很方便，只要輸入資料就能完成報到手續；國小家長聯合會長簡如玉也說，改成e化很環保，也不用再填各種表單，減輕行政人員和家長負擔。

實際現場操作的新生代表家長韓媽媽說，收到學籍報到通知後，掃描文件上的QRCode就能進入系統，身邊的家長也都會採用線上報到的方式，可以省下很多時間。

教育局也建議，家長應及早替孩子註冊，以免報到時間截止、系統關閉，就必須到學校申請報到，也會花更多的時間。

(中時 )