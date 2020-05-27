近期有不少遠洋漁船將返台，中央流行疫情指揮中心為避免磐石艦群聚事件重演，律定返台遠洋漁船均需實施一人一室的居家檢疫，但此舉卻增加不少漁船主財政負擔，對此疫情副指揮官陳宗彥向漁船主喊話，表示國內社區要維持零風險就必須圍堵邊境，希望漁民們能夠諒解。

為力拚防疫，指揮中心日前進一步提高漁船人員的檢疫標準，凡在海上作業期間曾停靠他國港口，或有海上接觸史者，返台後均必需執行14天的居家檢疫，且採一人一室的方式進行，但此舉將讓漁船主成本上漲，因此在基層有不少反彈聲浪。

陳宗彥表示，雖然新冠疫情在國內趨緩，相關禁令也逐漸放寬，但因國外疫情仍相當嚴峻，若要維持社區感染的低風險，就必需要守住邊境這條線，而交通部已對入住防疫旅館的旅客提供每人每日1000元的補助，再加上漁業署的補貼每人每日共可領2000元，已可大幅減少漁船主的負擔。

至於有漁民喊話中央，希望能用快篩的方式來取代居家檢疫，指揮中心發言人莊人祥指出，快篩的準確度還有待商榷，短期內政府不會考慮，但目前已開始研議未來開放遠洋漁船、商務人士來台自費進行PCR檢驗，至於要在入境後第幾天進行檢驗，則在討論中。

漁業署副署長王正芳表示，在漁業署宣布發放補助金後，已沒有聽到基層有人反映財政困難的問題，這幾天將會有第一艘捕撈魷魚的遠洋漁船返台，但高峰期還是在六月，有超過60艘會陸續返台，有些漁船則不會在台灣停留太久，可在14天內於船上進行整備隨時出港，但短期內不再出海的漁船，就必須進行一人一室的居家檢疫。

陳宗彥補充，為迎接大批返台的遠洋漁船，高雄市政府已將檢疫旅館的數量擴張至2000間，但由於最高峰時總需求將達2500間，因此到時候會協調台南市協助，或動用集中檢疫所供漁民使用。

(中時 )