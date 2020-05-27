無黨籍立委傅崐萁因案入獄服刑，外傳傅擬申請視訊問政引發外界議論，遭民進黨立委林淑芬發文直批是否可在獄中質詢典獄長？引發議論，傅崐萁服處一早接獲許多關心電話，服務處中午也發出澄清聲明，這樣指控「純屬臆測與憑空捏造」，籲政治人物勿製造對立。

服務處處長陳文卿表示，針對近日媒體傳言，甚至有立委抨擊指責傅崐萁擬申請獄中「視訊質詢」，甚至在獄中行使立委職權一事，純屬臆測與憑空捏造。

服務處情澄清聲明指：「現正值後防疫時期疫情稍緩，國家社會須更專注於民生經濟振興及復甦，傅崐萁立委於花蓮地檢署通知執行日前一天，獨自一人低調前往地檢署報到並入監執行，即是希望避免佔用社會資源，過度討論及著墨」。

傅崐萁日前表示「持續關心鄉親，服務不會打烊」，陳文卿說，此囑託服務團隊，一如既往，秉持著為民服務的初衷及熱誠。他則會專心服完刑期，儘速返回崗位，以回報鄉親及支持者」。

聲明還說：「外界各種臆測均屬政治操作。籲請各界，當此疫情期間，政治人物應關心疫情，解決民瘼。而非憑空杜撰，製造對立。」

林淑芬昨晚在臉書以「視訊問政？比顏清標厲害」發文，媒體轉述內容引發軒然大波。

有關行使立委職權，法務部矯正署花蓮監獄副典獄長朱介民稍早受訪說，目前依照受刑人書信條例，必需符合監所規定；至於視訊質詢方面，目前沒接獲立法院方面的申請，現階段一切按照一般受刑人標準。

(中時 )