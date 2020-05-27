資金近期持續流入高收益債，使得此波美國高收益債反彈幅度超過15％以上，法人表示，短期內的彈升力道雖有限，由於三利多仍值得中長期長抱，但還要慎選優質標的。

整體債券型基金連續第6周買超百億美元以上，美元高收益債連續3周居冠，買超金額更擴大逾50億美元，此外，亞洲高收益債也同樣吸金。

富達國際表示，從過去4次危機包括2000年的科技泡沫、2008年金融危機、2011年歐債危機以及2016年的原物料崩跌危機等經驗顯示，高收益債利差從超過800個基點下滑以來，平均收窄240個基點，即使此波美高收益債反彈幅度超過15％以上，短期內的彈升力道相對有限，但在市場超低利率、美公債殖利率續下探，美高收殖利率仍具吸引力等三大利多下，中長期值得依然長抱。

路博邁全球高收益債券基金經理人李艾倫表示，持續看好高收益債，不過，還要慎選投資標的。因為預期好、壞公司顯著分歧，目前高收益債市中，各公司違約率有明顯地差異，預期優質公司在未來兩年的累積違約率僅約1％，但體質弱的公司卻上看57％。因此，在高收益債的投資策略上將持續著重於分辨好、壞公司，著重品質，並避免潛在違約標的。 李艾倫說，產業配置上，相對看好受疫情影響低、現金流量穩定、具防禦性或可望受惠宅經濟之產業，如媒體業、公用事業、科技電子業等。此外，能源業的中游及燃氣分銷，也是被看好的產業別，因該產業具備穩定現金流量，相對不受油價波動影響，價格表現亦相對穩定，且預期天然氣價格持穩向上將支持營運業務側重於天然氣之公司。較不看好的產業主要在於受新冠病毒影響較大的族群，如休閒、汽車、以石油業務為主的能源探勘上游產業，以及航空業。

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