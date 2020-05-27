過去一個月在油價反彈、各國陸續重啟經濟活動，帶動風險性資產表現，加上新興國家央行持續釋出寬鬆政策，也帶動新興市場債近期漲勢，在三大新興市場國家區域中，法人則相對看好新興亞債，因為亞洲的基本面穩健，後市表現相對值得關注。

根據晨星基金統計，截至5月22日止，共月20檔新興市場債基金績效近月已彈升了逾8％，表現最佳的前三名新興市場債基金─瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)、NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)以及富達基金-新興市場債券基金(美元)等近月績效更上揚了逾10％。

瑞銀新興市場債券基金產品經理張婉珍也表示，近期有許多新興市場多國央行，包括泰國、印度、南非與土耳其，紛紛調降基準利率以支撐受新冠疫情衝擊的國內經濟，其中印度央行降息0.4％。市場預期新興市場第二季度經濟增長將同時面臨來自低商品價格與新冠疫情衝擊的壓力，這也使得各新興市場國家同時透過降息與財政紓困等措施，來挽救國內經濟。寬鬆的貨幣政策環境，將對新興債市前景提供有力的支撐作用。

張婉珍進一步強調，新興市場央行仍有持續降息的空間，這對新興市場債也有推升的效果。在新興市場貨幣寬鬆政策與財政刺激政策可望持續下，目前相對還是具備評價面優勢的新興市場債券，未來的利差收斂空間仍然可期，因此投資人可以趁機逢低布局，以把握未來新興市場經濟展望好轉所帶來的投資潛力。

群益全球新興收益債券基金經理人李忠泰也表示，新興市場國家中，包括泰國、南非、土耳其、印度央行等都有降息動作，而阿根廷雖因無力償還利息為債市帶來逆風，不過在政府已再延長債務協商期限以避免正式違約，整體而言新興市場債在過去一個月仍是上漲格局。

李忠泰也指出，對於新興市場債基金後市展望，隨流動性緊張出現緩解及各國經濟刺激政策的支持下，使得新興債利差收斂，不過目前利差水準與過去相比仍位於高檔，因此在低利環境之下，具較高殖利率的新興債料持續吸引資金關注，尤其新興亞洲和歐洲的基本面與政治面均較拉美地區穩健，後市表現相對值得關注。

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