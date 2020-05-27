振興券7月上路，行政院已決定下周舉行記者會對外公布振興券實施細節，國發會主委龔明鑫今天表示，低收入戶將直接發3000元，不必實際消費1000元，就可以領到3000元。

行政院規劃振興券不排富，2300萬人都可領，每人支付1000元，兌換3000元振興券，民眾可到郵局、超商領振興券的實體券，也可透過行動支付、電子票證和信用卡領取與使用。

對於低收入戶，龔明鑫今天搭機到台東進行地方創新產業參訪行程受訪時，作上述表示。龔明鑫指出，發放振興券目的在振興國內經濟，之前曾領過4500元至3萬元不等紓困補助的低收入戶、勞工、計程車及遊覽車司機、農漁民，一樣可以領取振興券。

對於振興券實施細節，行政院預計下周舉行記者會正式對外宣布，振興券規劃「好用、好領、好刺激」，讓民眾以自己最方便的方式領用。

實體券方面類似百貨公司禮券，採「小面額」、「不找零」，購買時要實名制，不過實體券本身無記名，民眾可以私下自由轉讓、贈送。

信用卡、電子支付、電子票證「刷3000元、僅出帳1000元」方式；換句話說，直接退回2000元現金，以確保民眾實際消費3000元額度。

(工商 )