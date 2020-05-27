南台灣再度受到鋒面影響猛烈降雨，高雄多處地區今天（27日）出現淹水現象，上週淹過的鹽埕區又淹了，甚至出現人孔蓋狂冒水，彷彿噴泉景象，高雄網友忍不住驚呼：天公伯卡韓！

受滯留鋒面及西南氣流影響，南台灣再度降下豪雨，27日上午高雄降雨量突破250毫米，許多網友紛紛在網路上回報各地淹水影片、照片，上週淹水的鹽埕區，也再度淹水。ETtoday報導，上午7點許，鹽埕區七賢三路和北斗街交叉路口附近，許多人孔蓋不停冒水，一名路過男子不但拿起手機直播，還表示高雄不需要花錢造景，時間到了自己會噴。

PTT高雄版網友也熱烈討論，紛紛留言：「天公伯卡韓！天公伯是1450！叭叭叭！」、「柴山天然湧泉被挖了，原來重現在鹽埕」、「is it good to drink?」、「生命自有出路」、「雖然有點地獄梗但高雄的人孔蓋已經是水火同源了」、「站在旁邊可以回血」。

(中時電子報)