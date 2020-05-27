亞系外資出具最新台股策略報告，針對目前中美貿易戰暨科技戰升溫，以及港版國安法的地緣政台風險，做出此間看好的台股投資題材。該外資認為，行政院規劃振興券方案，以刺激國內消費，此將有助於內需概念股提前復甦，看好「內需股」以及「中小型」股，點名「買進」名單包括：和大(1536)、建準(2421)、儒鴻(1476)、智伸科(4551)、美利達(9914)、億豐(8464)、信邦(3023)。

行政院推動的振興券規劃進入最後階段，最快本周拍板。據了解，行政院大幅簡化領取方式、鬆綁使用範圍限制、擴大折扣優惠幅度，擬規劃每人支付1000元換取3000元振興券，相當於打33折，亦即人人皆可領到政府加碼發放的2千元且不排富，大手筆斥資逾400億元點火內需消費力道，行政院6月初公布細節，7月暑假上路。此外，交通部也正在討論一項國內旅行補貼計劃。

該外資針對2009年時，台灣政府應對全球金融危機，實施了消費費券計劃進行了分析。分析顯示，該計劃在2009年1月實施後，零售商店和餐飲市場收入從3月開始呈上升趨勢，特別是餐館飲料店和超市的收入，年增成長明顯。

亞系外資指出，在過去幾個月，台灣的自行車個股如巨大和美利達股價呈現大漲，巨大漲逾54%，而美利達漲幅也有14%。支撐自行車族群業績和股價表現，主要是COVID-19疫情爆發，刺激美國和歐洲自行車和電動自行車e-bike的需求。此外，疫情期間活動量減少，投資人也開始關注後疫情時代的健身題材，因此健身設備個股如喬山(1736)、力山(1515)、岱宇(1598)也受到市場關注。

運動品牌大廠Nike、Puma最近線上銷售表現優秀，全球運動品牌具備健全的資產負債表，能夠驅動通路正常化，且不斷推出新產品，還能有效控制庫存增長。在疫情之後，民眾開始回復健身、運動，預期運動服飾OEM廠訂單回溫速度，將會比專注在時尚與休閒服飾的同業來得更快。

(時報資訊)