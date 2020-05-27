針對美商英特格（Entegris）控告家登(3680)侵犯專利權案，家登董事長邱銘乾預期非EUV判決不侵權的機率很高。另外，台積電有意赴美國設廠，若成行的話，台積供應鏈之一的家登已在美國設立分公司，會以在台製出口美國的方式提供。

家登日前宣布出售台南市新市區不動產予台積電，本月將設備搬運至家登樹谷園區，使得5月營收預估與4月大致相當；因先進製程及大陸半導體廠趕工，法人估有利帶動公司6月營收挑戰新高，第二季營收亦有機會挑戰單季新高，第二季獲利將明顯優於首季之表現。

展望下半年，家登董事長邱銘乾表示目前尚不明朗，5奈米持續發展則對產業仍有利；若是美國強硬制裁華為，台積電可能受影響，家登也會受到影響。

業外部分，家登出售台南市新市區不動產予台積電，預計處分利益達5.18億元，在扣除所有成本後，可望挹注家登每股淨利約5元，此筆業外收益不確定在第二季認列入帳，但今年在財報中可望順利認列。

因EUV光罩盒需求強勁，家登4月營收回溫，5月營收先緩，預估6月會更好。

此外，家登日前公告，美商英特格（Entegris）控告家登侵犯專利權案，經濟部智慧財產局撤銷英特格發明專利，家登對結果表示肯定，指出將於後續訴訟程序爭取有利的判決結果。

英特格控告家登侵害其光罩載具及支撐光罩方法專利，智慧財產法院於民國108年3月22日判決家登侵害英特格的發明專利，應賠償新台幣9.78億元。此侵權案係針對非EUV的部分。

家登除提起上訴，目前案件二審中，另對英特格發明專利向智慧財產局提出舉發案，已接獲智慧財產局審定書，認定英特格的發明專利違反專利法第22條第4項不具進步性，撤銷英特格專利。

家登表示，智慧財產局的審定處分並非最終結論，英特格依法仍得對處分提起訴願及行政訴訟等行政爭訟程序救濟；不過，肯定智慧財產局認定的理由及結果，將依這基礎再積極提出有利事證及主張，於後續訴訟程序爭取有利的判決結果。

家登去年受惠EUV POD(極紫外光光罩盒)出貨增加，2019年營運創新高；全年淨利歸屬母公司業主2.24億元，年增逾10倍，EPS 3.25元。

(時報資訊)