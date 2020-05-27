針對蔡英文總統在520就職演說提到，「過去幾年，我們把長照2.0、幼托照顧、居住正義的問題，一個一個補了起來。」民眾黨立委蔡壁如今在臉書質疑，居住正義的問題真的有補起來嗎？民眾黨針對《房屋稅條例》、《平均地權條例》、《不動產經紀業管理條例》等居住正義三支箭都提出修正版本，實價登錄2.0也提出修正，眼看本會期都快結束，立院財政委員會遲遲不排案審查，根本是選前居住正義，選後影響經濟。

民眾黨長期關注居住正義議題，繼昨天內政部稱囤房稅對逼出空屋成效不彰，民眾黨發出聲明批評是「無理且錯誤的建議」；蔡壁如今在臉書則針對實價登錄2.0，呼籲盡快修法，把門牌揭露到戶、登錄的即時性、預售屋等納入實價登錄範圍。

蔡壁如指出，現行實價登錄制度，對外揭露資訊僅能用「區段化、去識別化」方式呈現，且對於預售屋登錄時間的認定也有一定困難度，通常預售屋業者都在交屋後才登錄揭露，導致買方在簽約後2至3年才能看到實價登錄，民眾無法即時知道實際成交價格，在購屋時常常因為資訊嚴重不對等、不透明，議價時無法取得公平售價。

蔡壁如說，民眾黨已經提出門牌揭露到戶、登錄的即時性等實價登錄2.0，版本，並將「預售屋」納入實價登錄的範圍內，也增訂違反預售屋定型化契約備查關規定的罰則，同時規定預售屋在簽訂買賣契約書30日內就必須登錄，希望讓交易資訊公開透明，健全房屋市場。

(中時 )