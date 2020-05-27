快訊》新北土城公車對撞汽車 2男女送醫 13:452020/05/27 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北土城中午發生公車對撞汽車2男女送醫。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北土城中午發生公車對撞汽車2男女送醫。（讀者提供/吳家詮傳真） 新北市土城中央路一段320號前，今天中午12時52分發生公車撞小客車車禍，消防局據報趕抵現場，發現小客車約20歲男駕駛，雙腿夾困車內意識清醒，車內另名約20歲女子意識模糊，目前2人都被救出，送往亞東醫院急救中。 至於公車和汽車為何會發生對撞，目前正由新北市土城警分局調查中。 新北土城發生公車對撞汽車，消防局據報在小客車內救出2男女送醫。（讀者提供/吳家詮傳真） 北市交大「驚世交通劇場-禮讓行人篇」 呼籲行經路口「慢、看、停」 《社會10點檔》遙控飛機墜山谷險砸屍骨 竟是富商掐死小三埋屍地 (中時電子報) #快訊 #新北 #土城 #公車 #對撞 #汽車 #2男女 #送醫 #亞東醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 金新款待振興國旅安心玩 04:102020/05/23 社會新聞 民進黨新北主委同額競選 何博文：新北要重返執政 11:282020/05/24 政治 疫情趨緩 新北與其他縣市共商互惠旅遊 16:442020/05/24 生活 新北電競基地重新開幕 侯友宜：打造新北電競人才庫 17:462020/05/24 生活 正妹隻身登新北頂泰山巖 驚見一絲無掛遛鳥俠 18:182020/05/24 社會 新北助新農漁民踏出成功第一步 04:102020/05/25 地方新聞 新北保時捷中心賞車或保養 免費喝Sharetea發光珍奶 10:512020/05/25 生活 新北紓困核定率破9成 侯友宜：6月底將發9億 11:252020/05/25 政治 新北推全國首創「智慧運動大學城」 25日正式開幕 12:382020/05/25 生活 新北電競基地2.0登場 產官學齊力打造電競生態系 12:382020/05/25 科技 社會熱門新聞 鹽埕馬路驚見「湧泉」 高雄人：天公伯卡韓！ - 社會 敦睦艦病毒從台灣帶出去 宅神分析完 網友驚：背鍋了！ - 社會 【錢櫃運動場1】80人擠包廂啪啪啪 KTV默許雜交趴 - 社會 野餐突遇棕熊 男童淡定背對靠這招救命 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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