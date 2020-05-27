新北土城中午發生公車對撞汽車2男女送醫。（讀者提供/吳家詮傳真）

新北市土城中央路一段320號前，今天中午12時52分發生公車撞小客車車禍，消防局據報趕抵現場，發現小客車約20歲男駕駛，雙腿夾困車內意識清醒，車內另名約20歲女子意識模糊，目前2人都被救出，送往亞東醫院急救中。

至於公車和汽車為何會發生對撞，目前正由新北市土城警分局調查中。

新北土城發生公車對撞汽車，消防局據報在小客車內救出2男女送醫。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)