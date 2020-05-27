張蘭分享汪小菲顧娃影片。（圖／翻攝自張蘭俏江南創始人微博）

張蘭嘆時間過太快。（圖／翻攝自張蘭俏江南創始人微博）

汪小菲和大S結婚10年，育有一兒一女，今年初新冠肺炎疫情升溫，汪小菲為陪伴妻兒便留在台灣，最近更不時和阿嬌前夫賴弘國趴趴走。近日張蘭分享汪小菲在台北街頭曬娃的影片，回憶記得以前都是自己這樣看著兒子遊玩，沒想到一晃眼的時間就換汪小菲站在後面盯著小孩，讓網友也嘆聽起來很心酸。

汪小菲與大S於2010年在海南島閃婚，婚後汪小菲逐步將重心放在台灣，並開設S HOTEL隔空對愛妻放閃，先前飯店傳出一度財務吃緊，後來S HOTEL加入台北市防疫旅館的行列才走出陰霾，最近更傳出汪小菲有意在飯店開設新酒吧，賴弘國、王柏傑等都是股東。

而大S婆婆張蘭也因疫情和兒子一家相隔兩地，但雙方仍常透過微博維繫感情，先前大S回覆張蘭投籃影片，讚婆婆球技高超，張蘭最近則PO出汪小菲在台北顧娃影片，感嘆說：「昨天後面站著的是我，前面玩的是小菲。怎麼今天換他站後面了……」，網友回應：「讓我想起一首歌:時間都去哪了」、「淺淺的話讓人心一酸，多麼希望時間慢一點啊」、「孩子長太快了」。

(中時電子報)