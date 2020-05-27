罷韓投票將於6月6日登場，國民黨團今天舉行記者會，秀出罷韓團體宣傳罷韓時，連帶贈送價值200元茶樹酒精噴霧，違法選罷法規定，不料，記者會結束後不到10分鐘，該臉書直播影片被無預警下架，黨團發聲明嚴正抗議，痛批政府為有罷韓已經到了為了罷韓，不擇手段無法無天的地步；請幕後黑手站出來，不要只會站在臉書後面控制媒體、操作輿論。

國民黨團上午舉行「罷韓出奧步 疑似賄選抓到了」記者會，公布罷韓團體「同時發送防疫消毒液及罷韓文宣」的照片與錄音檔，黨團質疑，賄選事證明確，公開要求法務部及檢調介入調查。不料，記者會結束後不到十分鐘，黨團臉書粉專的直播影片被無預警下架，臉書公司至今未回應下架理由。

黨團發聲明嚴正抗議，質疑臉書在此次罷韓到底扮演什麼角色？有没有政黨、政府人士、特定政治人物介入其中，必須說清楚講明白。無獨有偶，黨團22日上午召開「不擇手段！國家機器追殺韓國瑜」記者會，直播影片卻在中午被臉書無預警下架，經多次詢問下才在4天後重新上架。

黨團指出，今天更誇張，記者會開完影片立即被下架。請問這支影片有違反任何法律嗎？請幕後黑手站出來，不要只會站在臉書後面控制媒體、操控輿論。難道這就是蔡英文總統給台灣人民的民主？難道在野黨、一般民眾現在發表意見及言論的自由都没有了？

黨團表示，請問臉書公司，您有被人威脅嗎？您有苦衷嗎？您為什麼沈默？您為什麼必須配合？臉書上的言論自由還在嗎？原來「罷韓」罷到「法律變廢紙」；「罷韓」罷到「防疫變買票」，都是真的！因為是「真的」所以只能被「消音」？是這樣嗎？

(中時 )