澳門台商會長簡廷在表示，台商投入經濟發展，要有風險意識，但也永遠要抱持樂觀態度。台灣520及大陸兩會後，台商均衷心期盼，兩岸交流能夠峰迴路轉，往合則兩利、共存共榮的方向推動。釋出橄欖枝「搭橋」，而不是把牆愈築愈高。

簡廷在指出，蔡英文在520就職演說中，有兩個重點：一是根據憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸事務；二是她也願意跟對岸展開對話，為區域安全做出貢獻。同時，她還強調「兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。」

簡廷在說，眾所皆知，憲法是邁向國家統一的憲法，兩岸人民關係條例則是一國兩區、兩個不同制度的概念。這應該是兩岸擱置爭議、展開對話的基礎。再者是經濟上，蔡英文強調要打造「六大核心戰略產業」，強化資訊及數位相關產業發展，發展結合5G時代、數位轉型等資安產業，打造接軌全球的生物及醫療科技產業，發展軍民整合的國防及戰略產業，加速發展綠電及再生能源產業等。

他稱，資訊、生醫、再生能源、民生產業，和大陸先前提出的31條、26項惠台政策，息息相關。從促進兩岸經濟交流合作的面向來看，兩岸產業發展，有很多可以對接的項目。

簡廷在說，這幾年兩岸關係跌宕起伏，讓許多人憂心，兩岸和平穩定的紅利，是否可能生變？甚至走回對抗？從產業界的角度看，現在要「搭橋」共謀交流合作發展，不能「築牆」回到對抗。兩岸關係發展，現在正走到了一個關鍵的轉捩點。

簡廷在認為，以歷史傳承角度思考，「一中兩制」是最大公約數。「一中」，我們強調共同擁有中華民族精神文化傳統，「兩制」，即過去幾十年來，歷經兩岸分治，從政治、經濟與人文等各方面，彼此可以相互借鏡，良性互動，攜手團結，相互勉勵，宏揚中華文化精神，促進中華民族復興，力爭華人在國際社會的尊嚴與競爭力，才是上上之策。

他說，「我們期盼兩岸能從經濟著手，建立互信與交流溝通，特別是在科技、生技、高端科研、民生產業等方面，繼續攜手共融合作，共同促進兩岸人民的福祉，共享經濟發展的成果，這必然會是加速兩岸融合的重要助力」。

(中時 )