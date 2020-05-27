（歐客佬咖啡執行長王信鈞（左）表示，所有藝伎咖啡買一送一到6/8。圖／曾麗芳）

全球疫情爆發，咖啡銷售並未受到影響，國人在家防疫期間，「把家當成最好的咖啡館」，在宅經濟發威下，帶動掛耳咖啡跟咖啡豆逆勢成長，歐客佬精品咖啡最近業績明顯成長了一成！

歐客佬執行長王信鈞表示，隨著最近全球新產季的藝伎咖啡豆陸續到貨，歐客佬全台門市，即日起到6/8，全球15個莊園的藝伎咖啡全面「買一送一」，讓民眾在防疫期間也能喝到好咖啡，保持最好的心情。

有感於疫情爆發以來，最辛苦的就是第一線的醫護人員，第一線防疫醫護人員不僅24小時不分晝夜輪班全心抗疫，所有的辛勞和汗水都讓大家非常感動。

歐客佬精品咖啡贈送全台共45家醫療院所，市價約130萬元。而這一批掛耳咖啡，是歐客佬今年與世界盃烘豆大賽前三名烘豆大師合作，預計推出的「世界頂級烘豆大師調配豆」全球獨家風味，原本今年三位大師要把他們得獎的咖啡配方，帶來拜訪台灣，因全球疫情爆發，無法前來。

不過，三位大師已經將配方跟烘焙曲線，先寄過來台灣，歐客佬採用冠軍的參數，烘焙出第一批的掛耳咖啡，要讓無私奉獻的醫護人員，第一時間品嚐到最好的咖啡，慰問他們的辛勞。

王信鈞表示，15年來，歐客佬前幾年都在寮國種植咖啡，後面這10年，每年大約有一半的時間在國外出差，除了在咖啡產區尋找咖啡豆以外，世界各國的咖啡展，包括中國 日本 韓國 泰國 新加坡 馬來西亞等，必須去推廣咖啡豆，而且這幾年還把重心轉移到歐洲跟美國，這次全世界疫情爆發，這一整年幾乎都不能出國，也是這樣的原因，可以趁這個機會多花時間陪伴家人。

歐客佬成立快10年，從農場開始，經歷精品咖啡的崛起，到現在擁有全台灣最多品項的精品咖啡豆，讓全國的民眾可以不用出國，就可以品嚐全世界的精品啡啡，未來這樣的模式會推廣到全亞洲，甚至到全世界。

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