哈瑪星代天宮正殿結網匠師清理工作照。（名襄文化提供／林瑞益高雄傳真）

哈瑪星歷史建築「高雄代天宮」建於1950年代，廟方為妥善修復文化資產及傳統匠師作品，於2019年啟動修復工程，以最高標準進行建築、彩繪、剪黏等繁複細膩修復作業。在專業師傅以科技加細心巧手修復，彩繪已見初步修復成果，名師墨跡逐步還原。

高雄代天宮表示，為保存廟宇精湛的工匠藝師作品，特地延聘知名的「名襄文化」彩繪修護團隊，團隊以紅外線攝影機進行作品修復，經由紅外線照片判讀，一筆一畫仔細還原作品細節。

看見隱蔽在油煙與塵埃中的綺麗畫作重見天日，參與修復團隊及廟方都相當感動，修復過程雖然漫長且備極艱辛，但修復再啟之日，將呈現瑰麗成果。

高雄市文化局表示，自「興濱計畫」推動以來，看見哈瑪星地區的文化資產接力進行修復工程，不僅公有文化資產修復，私有文資點代天宮也自主進行修復，顯見廟方用心保存及再現歷史風華的行動力。

文化局期許代天宮此次修復工程透過彩繪修復師的巧手，讓廟宇承載的文化價值延續下去，與興濱計畫重現的各時代建築群一起構築多元豐富的文化地景。

彩繪修復團隊表示，此次清潔的按金彩繪構件，綜合了彩繪、設色與貼金箔的表現形式。團隊修復時需針對各彩繪作品逐一判別分析其類型、位置、用料、保存情形等各項因素，方能視保存情形進行細膩的清潔；如彩繪缺失面積過大，嚴謹考證作品背景脈絡後，進行精緻的仿作。

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(中時 )