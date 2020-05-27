慈母眼淚喚回藥癮更生人阿茂(化名)，勇敢斬斷毒品糾纏，進一步在勞動部勞動力發展署台南就業中心劉柏庭就服員協助及雇主接納、支持下，阿茂重獲新生，如今有穩定工作能奉養母親，更娶妻生子，阿茂感恩之餘，也樂於向藥癮更生朋友分享自己的經驗，希望有更多和他一樣經歷的人，透過就業中心協助，走出自己的一片天。

「不想再讓媽媽失望了」，阿茂戒癮期間，媽媽每每探望，母子總是淚眼相望，讓阿茂內心煎熬也懊悔，為此下定決心，一定要戒掉毒品。但隨著戒癮期滿日子接近，一連串顧慮及疑惑湧上心頭，擔心外界用異樣眼光看自己，也深怕無法適應陌生的就業環境，對母親的承諾又日漸動搖。所幸，台南就業中心定期到矯正機關宣導，阿茂得知就業中心能協助找工作，戒癮期滿後，立即致電連絡台南就業中心劉柏庭就服員，希望能盡快謀得工作，減輕家中的負擔。

然而，阿茂真正踏上求職路，卻又開始找種種理由怯步不前，劉柏庭一句話「你的母親還有多少的年華可以等你？等再次被抓、再次出監再來孝順，也可能來不及了。」一句話點醒他。阿茂不再推拒劉柏庭推介的工作。

但阿茂一心想趕快改善家中經濟，要求找薪資3萬元以上工作，但對一個剛回歸社會，沒有專長及技能的藥癮更生人來說，薪資3萬元以上確實有難度，劉柏庭於是向阿茂介紹勞動部「缺工就業獎勵」，若可以接受所推介特定較辛苦工作，起薪雖無法達到3萬元，但只要連續做滿一個月，就可獲得政府每月5000元以上補助，且補助長達18個月，阿茂當下就接受推介應徵符合缺工就業獎勵的工作。

面試當天，滂沱大雨，老闆娘眼見阿茂不畏風雨前來面試，立即錄取。阿茂的工作表現也沒讓老闆娘失望，對於經常需要搬重及準備出貨的工作，從不喊累，而且誠實坦白自己是藥癮更生人，每月必須要到地檢署報到，但願意利用假日加班把請假時數補回來。

老闆娘發現其實藥癮更生人跟一般人一樣，也一直也想幫助一些社會的邊緣人，看到阿茂的故事，其實也是一個社會上的教育。當阿茂第一次領到薪水交給母親當生活費，母親紅了眼眶，如今阿茂穩定就業18個月了，這段期間，阿茂領到缺工就業獎勵金，不僅成為家裡經濟支柱，還幫自己裝了假牙，結婚成家，今年更升格為人父，徹底翻轉人生。

暖心老闆娘得知阿茂的缺工就業獎勵金已領滿18個月，還主動為他加薪，並於今年再度進用一位藥癮更生人，堪為友善廠商之表率，成就一段佳話。台南就業中心胡瑞娟主任表示，穩定工作不僅能讓藥癮更生人重建生活，更可使藥癮者得減少接觸毒品，希望社會及企業用更開放態度接納有心悔改的更生人，未來可以看見更多戒癮成功重生的案例。

就業中心也提供更生受護人最貼切的服務，安排專人提供就業、職業訓練、創業等諮詢、提昇就業適應能力、推介媒合、運用就業促進津貼措施協助就業，解決失業問題及提高雇主僱用意願。希望更生受保謢人多加運用政府資源，重新回歸職場。

(中時 )