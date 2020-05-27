車用二極體廠—朋程(8255)股東會通過每股配息4.5元，中美貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊汽車產業，致使朋程業績受到影響，儘管第3季市場需求不明顯，朋程因客戶未流失，朋程董事長盧明光表示，第3季內部預估業績可望較第2季小幅成長，至於新廠預估於明年第2季完工。

朋程今天舉行股東會，中美貿易戰及新冠肺炎疫情蔓延，致使全球經濟受到很大影響，服務業、觀光旅遊、航空業及製造業均受到衝擊，汽車產業亦受到很大的影響，盧明光表示，全球車市出貨大幅下滑，平均影響程度達到50%，連帶朋程業績也受到衝擊，不過，他強調，朋程並沒有流失客戶。

新冠肺炎導致歐美車廠停工，朋程第1季稅後盈餘為7364萬元，年減26.41%，單季每股盈餘為0.8元，累計前4月合併營收為10.46億元，年減1.02%，朋程預估，第2季業績將較第1季下滑，由於疫情導致市場需求不明顯，不過盧明光表示，第3季業績有機會較第2季小幅成長。

儘管有新冠肺炎疫情干擾，朋程新廠建置投資和新產品送樣進度沒有改變，盧明光表示，新廠預計明年第2季完工，未來將以生產事電動車絕緣柵雙極電晶體(IGBT)模組為主，目前公司IGBT模組持續送樣，雖然尚無客戶正式下單，但已有兩家日本和歐洲客戶議價已完成，預估明年到後年有機會大量生產。

朋程今天股東會通過2019年財報及配息，朋程2019年合併營收為33.59億元，稅後盈餘為3.22億元，每股盈餘為4.11元，預計每股配發4.5元現金股息，包括：3.15元盈餘分配和資本公積1.35元。

(時報資訊)