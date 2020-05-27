IEA：今年全球能源投資減20％ 創歷來最大衰退 14:002020/05/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際能源總署（IEA）27日（周三）預料，受到新冠肺炎疫情影響，2020年全球能源投資將銳減約20％或4,000億美元，創史上最大減幅。 IEA表示，全球經濟飽受疫情衝擊，如今仍在恢復當中。隨著能源投資大幅萎縮，對於能源安全以及轉型潔淨能源將造成嚴重後果。 該機構指出，在今年之初，原本預料全球能源投資可增加2％，寫下6年最大增幅。但隨後疫情爆發，各國實施封鎖令以遏止病毒擴散，也使得全球經濟幾近停擺。2019年全球能源投資達1.8兆美元。 (工商 ) #全球能源 #IEA #預料 #全球經濟 #歷來 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩項報告顯示：全球經濟 估三年才能復甦 04:102020/05/24 全球財經 主計總處下修經濟成長 可望保一 04:102020/05/24 專題周報 法條預料8月通過 恐溯及既往 04:102020/05/24 兩岸要聞 前瞻未來一周國內外財經焦點 全球經濟不漏接 09:142020/05/24 財經 企業疫起當鐵公雞… 全球股息恐縮水35％ 04:102020/05/26 財經要聞 5月西德州油價強彈逾70％ 可能創歷來最大漲幅 14:212020/05/26 財經 IEA估今年石油需求 創歷史最大降幅 20:212020/05/26 財經 新冠肺炎衝擊全球經濟 「定期定額」享反彈獲利 21:292020/05/26 財經 《商情》預料需求增加 激勵周二LME期鉛漲2.5％ 10:022020/05/27 財經 惠譽：看到經濟活動谷底 最壞要過去了 12:052020/05/27 財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 一買就賠！台積電遭老美綁架 散戶押3張要賣？ - 財經 瑞幸咖啡面臨下市危機 股價狂飆70％為哪樁？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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