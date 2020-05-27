國際能源總署（IEA）27日（周三）預料，受到新冠肺炎疫情影響，2020年全球能源投資將銳減約20％或4,000億美元，創史上最大減幅。

IEA表示，全球經濟飽受疫情衝擊，如今仍在恢復當中。隨著能源投資大幅萎縮，對於能源安全以及轉型潔淨能源將造成嚴重後果。

該機構指出，在今年之初，原本預料全球能源投資可增加2％，寫下6年最大增幅。但隨後疫情爆發，各國實施封鎖令以遏止病毒擴散，也使得全球經濟幾近停擺。2019年全球能源投資達1.8兆美元。

(工商 )