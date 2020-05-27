台灣彩券今（27）日宣布端午加碼活動內容並祭出史上端午加碼總獎金跟加碼遊戲種類最多的重量級加碼。台灣彩券總經理蔡國基表示，今年端午加碼擴大舉辦，5款遊戲輪番加碼、總加碼獎金達7億元，端午加碼雖自6月1日起跑，但民眾即日起可到全國各地公益彩券投注站指名購買端午加碼的各期彩券，希望能讓民眾端午好運成串「粽」大獎！

蔡國基表示，首先登場的是週一至週六天天開獎的「今彩539」和首度加碼的「39樂合彩」。「今彩539」自6月1日起至6月13日連續12期，頭獎單注獎金從原本的800萬元提高到1,000萬元，單期頭獎總獎金上限也一併提高到3,000萬元，活動期間若單期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3,000萬元。擁有不少忠誠玩家、每注售價25元的「39樂合彩」也首次加碼「二合」玩法， 6月1日至6月13日「二合」玩法單注獎金從1,125元提高至1,500元。

惟為避免開出熱門號碼造成獎金支出過多影響公益彩券盈餘，台彩表示，「39樂合彩」之「二合」玩法每期每組選號均設有銷售注數上限3,000注，想中獎的民眾動作要快。

至於「大樂透」加碼將於6月9日加開100組促銷獎號，總加碼獎金1億元。台灣彩券說，民眾購買6月9日當期開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至7月10日活動結束為止，本活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。

另易於累高頭獎的「威力彩」採取頭獎機動加碼的方式，台彩表示，6月1日至7月30日期間，若「威力彩」前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」將從6月25日起連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍，「猜大小」玩法獎金倍數由6倍提高為7倍，「猜單雙」玩法的猜中「單」或「雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。

今年端午加碼在5種遊戲的連番加碼下，台灣彩券預估加碼總金額達7億元，民眾即日起可到全國各地公益彩券投注站指名購買端午加碼的各期彩券，企業行號的老闆也可購買彩券作為端午贈禮慰勞員工，如因返鄉過節擔心錯過加碼時機的消費者，也可利用「預購」及「多期投注」的服務提前購買。

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(中時電子報)