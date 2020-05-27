受到疫情影響，台中逢甲夜市人潮大減，不少店面紛紛求售，包含愛迪達及日藥本舖等知名店家。房市專家警告，疫情讓商圈消失的情況，恐怕會在逢甲上演。

ETtoday房產雲報導，根據房屋交易網顯示，逢甲商圈目前至少有13間破億的店面待售，開價介於1.18億元~3.9億元。其中位於華夏巷東五弄上的「樂跑逢甲Adidas Only」店面，開價3.9億元，為兩層樓透天建築，整棟開價7.8億元；福星路上的「日藥本舖」則開價2.88億元求售。

對此，房市專家Sway在臉書發文指出，逢甲商圈想要恢復以前萬頭鑽動的日子沒那麼容易，因為疫情讓商圈消失的情況恐怕會在逢甲上演。「首先是沒人、店家關門、房東大降價招租。接著是商圈萎縮變小，店家再度關門、房東再度降價招租。然後暑假來了，逢甲連學生都不見了。再度縮小、關門、再減價。」

Sway表示，逢甲因為店面屢創天價，一堆投資客來炒作，店面炒不完還炒民宿及旅館，搞得後來有特色的店都無法進駐，整個商圈早就沒有創新或特色，「下一個被投資客看上、炒作、吸乾血、天價丟包、變成廢墟，會在哪兒？我繼續找～」他說道。

(中時電子報)