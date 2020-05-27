許多家長在沿途給予師生加油、鼓勵。（和順國小提供／張毓翎嘉義傳真）

這次依年段（含幼兒園）分為單趟3公里、1公里與500公尺。（和順國小提供／張毓翎嘉義傳真）

回到學校後，學生個個相當興奮，希望學校繼續舉辦路跑，讓它成為和順每年的挑戰。（和順國小提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣義竹鄉和順國小27日上午舉辦第一屆和順盃路跑，連日下豪雨，校方昨日還帶著學生到當地信仰中心武聖殿，祈求好天氣，果然皇天不負苦心人，一早的大雨在路跑前10分鐘停止了，鳴槍起跑後，有許多家長在沿途給予師生加油、鼓勵，六年級畢業生郭昊鈞說，「這是最好的畢業禮物！」雖然滿身大汗，但跑完後，心情無比開心。

這次依年段（含幼兒園）分為單趟3公里、1公里與500公尺，學生須來回跑走，雖有幾位學生身體稍微不適，但在師長與同學鼓勵下，所有人都完成了這次的路跑，回到學校後，學生個個相當興奮，希望學校繼續舉辦路跑，讓它成為和順每年的挑戰。

校長賀惠芳表示，校方長期推動健康體適能，辦路跑對學生而言，是最好的成果展現，偏鄉孩子參加路跑機會少，這次與社區家長合作，邀請家長一同見證孩子的學習歷程，家長在沿途幫孩子加油，更讓學生自信心大增。

(中時 )