明昌公司創辦人張秋龍（左二）捐贈台中市政府高頂救護車，台中市長盧秀燕（中）感謝在地企業發揮社會責任。（王文吉攝）

醫療推車大廠「明昌公司」創立45年，創辦人張秋龍宣布交棒，27日並捐贈台中市政府高頂救護車及20座耳鼻喉診斷保護隔板。市長盧秀燕出席捐贈儀式時表示，創辦企業除了要成功以外，最重要的是造福地方，明昌公司藉此拋磚引玉，號召更多善心企業支持消防工作。

台中市議員李榮鴻居中牽線明昌公司，捐贈造價340萬元的高頂救護車提供外埔消防分隊使用，命名為「明昌一號」。旗下醫療品牌百利達加碼致贈25座耳鼻喉診斷保護隔板，予台中市衛生局使用。醫師現場試用，大讚有效隔絕病菌、降低醫護感染，更能降低病患壓迫感。

「傳承意義非凡！」盧秀燕表示，創辦人張秋龍，得知救護車出勤頻率高，於退休交棒之際，主動聯繫外埔消防分隊，並捐贈配有完整救護裝備、空間寬敞的高頂救護車，對於緊急傷病患助益極大，是最有意義的傳承交棒。

「取之社會，用之社會！」明昌公司創辦人張秋龍說，公司在外埔地區深耕多年，從小工廠蛻變大型跨國企業。適逢45周年廠慶，也是薪傳二代的時刻，特別捐贈高頂救護車，對消防人員表示崇高的敬意，也希望接班人張庭維董事長傳承這樣的理念，繼續為社會付出。

消防局長曾進財表示，高頂救護車的優點在於空間寬敞，有利於救護人員進行各項急救處置，並配有完整救護裝備，包括急救包、氧氣組、電動擔架、喉頭罩、AED、抗震血壓監視儀與血氧濃度計等器材，對傷病患的急難救助極具效益，有助提高性命挽救的成功率。

明昌公司以辦公傢俱及五金工具箱起家，近年跨足醫療推車及醫療隔離屏風，旗下的醫療品牌「百利達」在新冠疫情爆發時，即開發Fortriss系列「移動式檢查屏風」，提供醫院採檢之用，另針對診所開發「耳鼻喉診斷保護隔板」，保護醫護及看診民眾免於感染風險。

(中時 )