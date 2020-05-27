前台中市府民政局長，目前擔任金嗓電腦科技公司董事長的蔡世寅，投入研發精巧又功能眾多的伴唱機，在這波防疫宅經濟中，業績成長3倍。（盧金足攝）

前台中市府民政局長蔡世寅研發的新型伴唱機除體積小、重量輕，便於攜帶，還能上網、觸控、聲控點歌、以手機APP連結操控、錄音等功能。（金嗓提供／盧金足台中傳真）

受新冠肺炎疫情及台北市錢櫃KTV大火影響，民眾防疫少出門，但愛唱歌何處去？前台中市民政局長蔡世寅回老本行賣伴唱機，輕巧迷你、歌單又多，受惠宅經濟風潮，業績成長3倍，26年前從賣卡拉OK起家，卸下公職後回老本行，不忘照顧弱勢，還成立愛心專戶，贊助身障街頭藝人或團體所需視聽設備，讓這些人透過歌聲，傳遞更多溫暖與歡樂給大眾。

從早期外觀有如大音箱，投幣10元就可獲伴唱一首歌的卡拉OK，到現在掌上型電腦化伴唱機，「金嗓」在業界開創市場版圖，擔任金嗓電腦科技公司董事長的蔡世寅，經商有成，被前市長林佳龍力邀進龍團隊，歷任台中市民政局長、台中市工商發展投資策進會總幹事，協助林佳龍完成階段性任務後，重回熟悉的伴唱機事業。

受新冠疫情影響，衝擊各行各業，疫情嚴峻時，很多國人減少出門，宅在家找娛樂，這時宅經濟逆勢成長，加上日前台北市一家KTV發生大火，民眾到KTV唱歌的意願銳減，有人乾脆邀約三五好友，到家中有視聽設備的友人住家一起歡唱，紓解壓力及消磨時間。

蔡世寅熱衷研發伴唱機，發現大型機具占空間，有的不具美觀效果，他針對民眾在自家歡唱，安全又輕鬆，研發的新型伴唱機除體積小、重量輕，便於攜帶，還能上網、觸控、聲控點歌、以手機APP連結操控、錄音等，幾乎把可以想像到的功能都做了整合。

此外，還能消除YouTube原唱人聲，只留下音樂，是其中最重要的功能之一，讓歡唱更增添不少趣味，蔡世寅指出，愛一展歌喉的民眾，不用去公共場所不會有群聚感染風險，宅在家唱過癮，更不受時間收費的控制，不怕唱不盡興，自己宅在家，還能呼引伴來歡唱。

蔡世寅表示，這陣子歡唱設備詢問度非常高，加上現在科技發達，視聽設備變得非常迷你，越來越受年輕族群喜愛。

搭上防疫商機，金嗓電腦科技推出抗疫優惠，攜帶舊型伴唱機(不限型號)，至金嗓電腦科技(股)公司全省經銷商即可更換新機，原價4萬2000的歡唱設備，下殺2萬3800加送3TB硬碟，民眾趁這波優惠換機，直呼「真的賺到了！」

蔡世寅表示，擔任公職時即常協助弱勢，現在更運用伴唱設備，成為助人的生財工具，金嗓電腦科技（股）公司特別成立愛心專戶，贊助身障街頭藝人或團體所需視聽設備，讓這些人透過歌聲，傳遞更多溫暖與歡樂給大眾， 幫助有小額急難救需求的助弱勢族群，落實社會公益。

之前蔡世寅即將祝賀禮金、禮品、花籃及花圈轉變成愛心金額，全數捐助偏鄉的社區發展協會，也曾捐贈行動式電腦伴唱機捐給台中特殊教育學校畢業生，做為擔任街頭藝人時演出，經商做公益，繼續在事業上服務民眾。

(中時 )