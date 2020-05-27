中市1家建設公司林姓行銷部主任在2019年4月間，與女代銷業務員「小莉」喝酒，涉嫌趁機相鄰而坐撫摸她的雙腿、腰臀，雖「小莉」多次出手阻止，但他不予理會，還涉嫌在計程車及「小莉」住處等地連續猥褻，經「小莉」提告。台中地院依強制猥褻罪判刑10月、緩刑2年，並罰60小時義務勞務，仍可上訴。

判決書指出，林男在2019年4月15日晚間在中市1家商店內涉嫌趁與「小莉」相鄰而坐的機會，伸出鹹豬手游移撫摸她的雙腿及腰臀部，「小莉」多次出手拉開他的手，但是林男仍置之不理。

「小莉」離開店家，林男藉故要送她返家，與「小莉」共乘計程車，在車上又毛手毛腳，「小莉」告知「不要碰我」，仍無動於衷。

兩人抵達「小莉」租屋處，林男又伸出鹹豬手企圖脫下她的衣服，「小莉」假裝嘔吐趁隙跑進廁所或在床上手抱膝綣曲身體躲避，林男才自行離去。「小莉」向店家調閱監視器，並報警處理，林男坦承犯行，並與「小莉」以40萬元和解。

(中時 )