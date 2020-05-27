文化大學已故董事長張鏡湖生前指控董事張冠群涉嫌成立子公司「悠達天下」掏空校產，此案歷經2年偵查迄今仍無果，文大校友透過聲明稿重批：「部分涉及掏空之董事，仍於董事會內以改革派自居，企圖重新掌握董事會，以掩蓋其犯行」，並形容此舉根本是「欺世盗名」。張冠群則透過委任律師回應，是受有心人士刻意抹黑，並未涉及犯罪行為。

該名校友以聲明稿〈應嚴方私校利用少子化掏空校產〉控訴張冠群等人涉嫌掏空校產。文中直指：「近來即有全台第二大線上課程經營者「悠達天下公司」之前營運長及執行長，出面爆料檢舉文大董事張冠群，涉嫌掏空文大校產一事，並見諸於電子媒體，文大已故張鏡湖董事長生前亦親自錄音，並委謫律師提出相關事證向台北地檢署提告，歷經2年餘之偵查階段，迄今尚無結果，部分涉及掏空之董事，仍然於董事會內，以改革派自居，企圖重新掌握董事會，以掩蓋其犯行，如此『欺世盗名』之舉，因司法調查機關之怠惰，給予作奸犯科者，得以繼續混淆是非之機會。」

該名校友也提到，台灣私校面臨少子化衝擊，紛紛希望教育部能夠提出具體作為，以協助私校未來的生存發展，此一訴求，固非無據，然政府相關部門更應有積極具體作為，以嚴防部分私校以少子化經營不易為藉口，掏空私校校產。

該名校友指出，依他觀察，私校常見的掏空手法主要有三項，分別是：簽訂形式合法但內容不合理之契約；以人頭成立外部公司，利用私校人力經營；設立多層次公司或海外公司以逃避監督。

該名校友認為，上述掏空手法，「一言以蔽之，乃以合法掩護非法」，主管機關教育部，欠缺司法調查權，倘非內部人檢舉，恐不易發現及監管。因此希望檢調機關理解教育主管機關監督能量不足，私校受害主事者欠缺公權力調查的困境，並以私校全體師生權益為念，儘速依法偵辦。

張冠群則透過委任律師回應，相關合約及公司設立並未涉及背信、掏空等犯罪行為，而係有心人士刻意抹黑，就此亦進入相關司法程序，當事人亦提起訴訟維護其權益，相信司法能夠還原事實原貌。

(旺報 )