農委會家畜衛生試驗所與瑞寶基因股份有限公司為促進動物福祉、造福農民，共同簽署「畜衛所與瑞寶基因公司合作備忘錄（MOU）」，作為雙方合作進行動物用疫苗研發及技術移轉，並加速技術商品化之依據。

畜衛所指出，此次與瑞寶基因公司簽訂合作備忘錄，合作項目包括以非專屬授權方式技術移轉有許可證之動物疫苗，以擴大國產疫苗之市占率，以及依產業需求，如有指定開發之標的，於先期共同合作開發等，以達成疫苗開發、技術交流及人才培育之雙贏目標。

畜衛所說明，瑞寶基因公司致力於整合國內外各項資源，投入動物疫苗之創新研發及生產，並積極擴展海外業務，希冀將新一代高階生物技術研發成果造福農民，促進畜牧業繁榮興盛。雙方簽署合作備忘錄後，將共同為發展國內動物用疫苗產業努力。

畜衛所表示，研發動物用疫苗是該所核心職責，目前該所擁有許可證之動物疫苗，已以非專屬授權方式供廠商技術移轉使用，且持續開發動物用疫苗，具有相當成果。近期已陸續與高雄市農會生物製藥廠及萬能生醫股份有限公司簽署「豬瘟組織培養疫苗量產技術」技術轉移，畜衛所將持續加速農業科技研發成果落實產業應用，並因應產業發展需求，落實商品化。

(工商 )