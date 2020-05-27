爬火炎山是中山國小畢業傳統。（中山國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

中山國小利用平板，讓學生在疫情期間學習不中斷。（中山國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

中山國小利用平板，讓學生在疫情期間學習不中斷。（中山國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

翻轉課堂改變課程場域，引導學生了解自己、認識環境，再深入社區關懷人群。（中山國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

翻轉課堂改變課程場域，引導學生了解自己、認識環境，再深入社區關懷人群。（中山國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮中山國小參加「教育部教學卓越獎」選拔，在縣內初賽獲得特優，將代表苗縣國小組晉級教育部評選，校方以創新自主學習模式發展校訂課程，帶領學生探討火炎山地形及動、植物生態，校長黃善華指出，中山國小有爬火炎山領畢業證書的傳統，透過課程讓爬山不再枯燥乏味。

中山國小創校至今已有58年歷史，受少子化衝擊，班級數由18班降至12班，全校含幼兒園共289名學生，爬火炎山是中山國小的畢業傳統，今年6月18日將出發，但只是爬山太乏味，學校因此邀請火炎山生態教育館講師到校上課，並設計「看我72變」主題課程，引導學生了解自己、認識環境，再深入社區關懷人群。

黃善華表示，中山國小創新校訂課程，藉由翻轉課堂3部曲達到自主、自信、自省的目標。學校6年前獲基金會捐贈平板，作為教育部推廣行動學習的教練學校，今年再爭取教育部及縣府共約24萬元經費購置17台最新iPad，用來協助學生自主學習，碰上疫情，利用平板連結平台能讓學習不中斷。

黃善華指出，自主學習課程為分組共學，又分為組內共學及組間共學，最後由老師導學，老師先分配題目給各小組，再由小組成員用平板上網收集資料，最後傳輸到電視牆，由其他組提問互動，老師做最後的結論，上課效果很不錯。他提到，中山國小位處鄉下，生活步調慢，部分家庭社經地位不高，透過企業贊助及課程編排，希望能讓學生多元發展找回自信。

(中時 )