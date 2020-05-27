香港國安法 蔡英文呼籲大陸懸崖勒馬

香港國安法明天審查；民進黨主席蔡英文今出席中執會表示，「嚴正呼籲中國政府，要懸崖勒馬」；蔡英文強調，已和行政院長達成共識，組成香港人道救援行動方案。

蔡英文今下午主持民進黨中執會前，真對香港國安法問題主動提出說明，她說，相信這幾天大家都很關注香港的情勢的發展，也想利用這個機會跟大家說一下，台灣其實跟世界上所有國家都ㄧ樣，非常期待香港的現狀 也就是香港的自治及對自由人權的保護不要受到進一步的侵蝕，台灣跟全世界民主國家立場一樣。

蔡英文說，所以她要嚴正呼籲 中國政府，要懸崖勒馬，不要違反對港人50年不變、港人治港的承諾， 讓香港社會恢復和平對話，如果香港情勢惡化，那麼香港的自治或者香港的人權、自由受到更進一步的壓縮，「那我們也要表達嚴正的關心、嚴正的聲明」。

她指出，就是說，台灣會持續支持香港人爭取民主自由的決心，因為相信香港民主自由和平穩定次這個區域中，非常重要的事情。

她說，相信很多朋友現在在討論，如何強化協助對香港人的事情。她要跟各位報告，今天早上她有機會跟行政院蘇院長討論，已經達成共識，也就是行政院組一個專案，對於香港朋友提出一個人道救援行動方案，這個專案 相會由陸委會負責規劃，會做跨部門協調專案，這個專案也會含相關資源， 對港人居留安置進行完整規劃，包含預算匡定，還有協助機制的明確化等，希望陸委會最短時間提出規劃，對社會大眾說明。

(中時 )