哪一款手機在 2020 年 Q1 最受消費者歡迎？支持者廣大，買了絕對不會後悔？根據市調機構 Omdia(原IHS Markit)統計，蘋果(Apple)旗下的 iPhone 11，成功接班 iPhone XR，成為 2020 年 Q1 銷量最佳的手機，強壓 Q1 銷售最佳的 Android 手機 ─ 三星 Galaxy A51(Strategy Analytics數據)。

市調機構 Omdia 2020、2019 年 Q1 手機 Top 10 銷量表。(摘自Omdia)

市場研究調查機構 Omdia 稍早前公布了 2020 年 Q1 全球智慧型手機出貨量 Top 10 的報告。其中，搶下 Q1 銷售冠軍的是蘋果 iPhone 11，預估售出 1950 萬部，排名第二的是三星 Galaxy A51，預估售出 680 萬部，第三名則是小米旗下的 Redmi Note 8，預估售出 660 萬部。Top 10 機種中，唯有 iPhone 11 是出貨千萬部以上等機的款式，且 iPhone 11 單一機種的銷量勝過了第二、第三名出貨量的總和，強勢程度可見一斑。

分析 2020 年 Q1 單款手機銷量，前 10 名手機品牌被三大品牌瓜分，分別是蘋果、三星(Samsung)與小米(Xiaomi)。這三大品牌都是市調機構 IDC 2020 年手機品牌出貨量最高的前五位，其餘兩個品牌分別是華為(Huawei)以及vivo。就此可以推測，華為、vivo 雖然在單一機種上表現沒有其他三個 Top 5 品牌那麼出色，但是靠著機海戰術的平均表現，也能撐起一片天。

另外，從 2020 年 Q1 單一手機出貨量 Top 10 的機種來看，唯有三星 Galaxy S20+ 5G 是 2020 年推出的機種，其餘都是 2019 年較晚推出的款式，iPhone XR 更是 2018 年推出的款式，可以見得蘋果 iPhone 長銷的實力。銷量 Top 10 手機中，蘋果品牌強佔 4 款，三星則也有 4 款，小米則是奪下兩席。在一片銷量表現優秀的中階機種中，蘋果 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 以及三星 Galaxy S20+ 5G 算是難得殺出重圍的高階機種，表現值得注目。

再來對比 2020 年與 2019 年 Q1 數據，連兩年 Omdia 統計的 Q1 手機出貨量，都由 iPhone 摘下冠軍，2019 年 Q1 冠軍是 iPhone XR、2020 年 Q1 則是 iPhone 11。可以見得，在 iPhone 產品線中，市場表現最好的仍屬 C/P 值高，入門價較低的款式。而三星品牌在今年 Q1 的表現比去年稍弱，蘋果方面則是有略為提升。原本出現在 2019 年 Q1 榜單中的 OPPO 品牌，則沒有在今年 Q1 出貨量排行中現身。

針對 iPhone 品牌在單一手機銷量的表現上持續取得穩定成績，Omdia 分析師 Jusy Hong 認為，乃是因為 iPhone 的型號並不複雜，這讓蘋果得以有足夠精力將產品做得更完善。再加上 iPhone 長年經營，持續都有固定用戶支持的緣故。

蘋果在 2020 年 4 月，如外界預期推出了第二代 iPhone SE 款式，讓 iPhone 入手門檻一下降到 399 美元。雖然第二代 iPhone SE 的螢幕略小(4.7吋)，也沒有跟上當前全面螢幕的趨勢，但是得利於 A13 Bionic 晶片的加持，還有優秀的 C/P 值與 iOS 系統的支撐，在市場上的表現相當值得期待。

(科技)