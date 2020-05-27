罷韓團體冒用法務部Logo，法務部長蔡清祥一句「能原諒就原諒」引發議論。國民黨前任、現任立委紛紛換上綠色版大頭貼，調侃「綠色是原諒的顏色」，沒想到台北議題炒得火熱，地方卻看不懂，地方媒體《新華報導電子報》誤以為前國民黨立委顏寬恒換綠色大頭貼是「由藍轉綠」。

蔡清祥爭議言論一出，當天在台大PTT被網友酸爆，更以網路上戲稱戴綠帽的梗「綠色是原諒的顏色」來調侃，國民黨「數位諸葛亮」簡勤佑借力使力，創作臉書濾鏡「綠色是原諒的顏色」，並邀請前任及現任立委一起套用濾鏡，目的就是在調侃法務部偏頗的立場。

不過這樣的創意，顯然不是所有人都能買單。顏寬恒臉書響應換上大頭貼濾鏡，卻遭到台中地方媒體誤解。《新華報導電子報》懷疑「是否由藍轉綠，亦或別有用心？」「綠色是原諒的顏色，這則顏寬恒臉書網路宣傳，不管效果好壞，總算對他的網路聲量有加溫效益」。

(中時 )