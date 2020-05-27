台中市的外籍英文教師一直處於僧多粥少的情形，英文教育的公平性真的能實現嗎？市議員何敏誠說，統計台中市國小有229間、國中有71間、高中職有49間總共349間，但109學年教育局只聘任35位外師並預計服務70所以上學校，，外師比僅10％；教育局說，將持續爭取中央經費增加外師人數，同時推動進階訓練研習班，強化台灣本土教師英語教學師資。

何敏誠指出，英文教育的公平性非常重要，目前教育局正在推動「公立學校雙聯學制」，中市3所高中跟國外高中合作可同時取得2校的畢業文憑，海外就讀學費則是由學生自費，校內有意願學生均可向學校提出報名；這項政策讓學生可實際去國外體驗生活並增強英文應用，立意良好。

何敏誠說，因海外就讀學費所費不貲，一般都是家境較好的學生才能負擔，是否會讓英文教育淪為「菁英教育」；他希望教育局應用公費補助有能力但經濟弱勢學生。教育局長楊振昇表示，他非常認同議員理念，教育首重公平性及學習機會平等，也會朝增加公費補助名額方向辦理。

教育局表示，為推動雙語教學，今年度將預聘35位外師較去年增聘10位，將持續爭取中央經費增加外師人數，同時推動進階訓練研習班，強化台灣本土教師英語教學師資；市府陸續與瑞士、美國學校簽訂合作事項，補助國際交流、學校新增教師鐘點等經費，台中女中、新社高中及文華高中與台中市轄內大學外師合作，預計109學年度一起入班授課。

教育局強調，為鼓勵學生申請公費留學，台中二中、台中女中已與美國的費爾蒙特中學和桑頓高中簽訂雙聯學制計畫，惠文高中也與加拿大UMC高中及紅鹿天主教地區學校簽定雙聯學制計畫，共三所高中與國外學校合作；目前總計34位學生可藉公費到國外學習，減少學費負擔，擴展國際視野。

(中時 )