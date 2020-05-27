高雄巿議員林富寶27日在巿議會農林部門質詢。（曹明正攝）

高雄巿議員林智鴻27日在巿議會農林部門質詢。（曹明正攝）

高巿府水利局長李戎威27日在巿議會農林部門備詢。（曹明正攝）

高雄巿議會27日農林部門質詢，民進黨議員認為治水是長期的，不是像巿長韓國瑜講的半年就可以，批韓只出一張嘴、信口開河、說大話。國民黨議員則肯定部落大排施工改善，水排得很快，治水有沒有成績，在地人最清楚。

民進黨巿議員林富寶說，治水是長期的、不是像巿長韓國瑜講的半年就可以，不要只出一張嘴自誇，水要退多久、要多早退，是看那一天的雨量，還有下幾天，巿長可能不是內行，但是局長李戎威是內行的，就要告知。

同黨議員林智鴻說，治水是百年大計，雖然縣合併後，職責上重新整頓，花了幾年時間慢慢磨合，但他相信，治水問題不會是像韓國瑜講的半年、1年半，也不會是2年半或3年就可以解決，他肯定李戎威秉於專業、說真話。

國民黨巿議員陳幸富說，汛期來臨，也是水利、農業、海洋等部門最忙碌的時刻，很可惜因為政治議題的關係，他們努力的成績，都被淹沒在口水當中。對於部落大排的改善，這次522、527大雨，排水的順暢讓人感受得到。

陳幸富肯定高雄巿相關局處在治水的努力，但在網路上，針對水利局排水的效率有很多的爭論跟口水戰，包括在高雄巿議會也是，甚至有網友張冠李戴，植入非高雄的照片，但水利局治水到底有沒有成績，在地人最清楚。

(中時 )