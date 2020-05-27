原油產量持續下降，以及重啟經濟帶來的需求回升，國際油價已經連日走高，摩根史丹利表示，由於全球石油供需平衡速度將優於預期，因此上調年底布蘭特原油價格至40美元/桶，長期基準油價則維持在45美元/桶。

路透社報導，摩根史丹利(大摩)預期，隨著經濟擺脫困境，用油需求將在第四季回升至每天約9700萬桶，僅管仍較去年同期少約400萬桶，但比起先前已是大幅改善。大摩進一步預期OPEC與其它產油國的石油供應將在年底前持續下降，將讓今年第四季與2021年第一季石油市場每日供應低於400萬至600萬桶。

因此，有鑒於石油供需達到平衡速度將比預期快速，大摩上調布蘭特原油第三季目標價至35美元，第四季則上看40美元，至於全球長期基準油價則維持在45美元。

不過，大摩仍提醒，這次石油之所以供需平衡，是因為產量減少，而非需求驅動。油價上漲壓縮煉油利潤，並且石油庫存仍多，都將抑制石油產量。

國際油價今(27日)早盤小幅回檔，台北時間14：00，紐約原油期貨小跌0.93%、暫報34.03美元；布蘭特原油期貨跌幅0.77%、報35.89美元。

(中時電子報)